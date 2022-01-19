"المقاعد الفارغة".. سمة هذه الانتخابات

لاحظ مراقبون من الحديث الذي يجري في الكواليس الانتخابية أن المقاعد الفارغة ستكون سمة العديد من اللوائح الانتخابية، لا سيما في دائرتي بعبدا وجزين، حيث ستعمل الأحزاب على ترك مقاعد فارغة على لائحتها لتضمن وصول بعض الاسماء المدعومة منها، بشكل غير مباشر، من خلال لعبة الحواصل الانتخابية".