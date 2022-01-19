لبنان

إنقلاب سيارة في عدلون (صورة)

Lebanon 24
19-01-2022 | 02:14
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وقع حادث سير على طريق عدلون في محلة النبي ساري بالقرب من منطقة ابو الاسود، ما أدى إلى انقلاب إحدى السيارات.


وافادت المعلومات عن سقوط جريح.
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lebanon 24
19/01/2022 16:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سيارة

عدلون

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