لبنان

مدينة الشمس ارتدت ثوبها الابيض

Lebanon 24
19-01-2022 | 02:22
A-
A+
Doc-P-908759-637781811366635163.jpg
Doc-P-908759-637781811366635163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت العاصفة الثلجية في ساعة متأخرة من ليل أمس، في مدينة بعلبك، وتواصلت حتى ساعات الفجر، قبل أن يتحول الطقس إلى غائم مع زخات خفيفة من البلورات الثلجية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا.
 
والثلوج التي تأخرت هذا العام عن موعدها، اقتصرت على طبقة خفيفة داخل المدينة وعلى الطرق الرئيسة، في حين اكتست المرتفعات والتلال المحيطة برداء أبيض بلغت سماكته حوالى 10 سنتيمترات، وتدنت درجة الحرارة إلى ما دون الصفر.
 
وأقفلت المدارس أبوابها اليوم، على ضوء معطيات محطات ومراكز الأرصاد الجوية التي توقعت أن تتواصل العاصفة الثلجية حتى صباح غد الخميس. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:07 | 2022-01-19
09:10 | 2022-01-19
09:07 | 2022-01-19
08:45 | 2022-01-19
08:41 | 2022-01-19
08:36 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website