لبنان

سرقات متكررة في عكار ...ومناشدة من الاهالي! (صور)

Lebanon 24
19-01-2022 | 02:19
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 تمكن شبان من وادي خالد عن طريق الصدفة من توقيف أحد سارقي مضخات المياه الموضوعة على نبع الصفا بالجرم المشهود، وهو سوري الجنسية، فيما تمكن آخر كان برفقته، من الفرار وهو لبناني.
 
وتم تسليم الموقوف مع المضبوطات الى دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، والعمل جار على تعقب الفار تمهيدا لتوقيفه.
و طالب الأهالي المعنيين، بإعطاء توجيهات بفتح تحقيق بالحادثة ومعرفة الفاعلين و توقيفهم.
 
يشار الى ان سرقات عدة كانت حصلت في الفترة السابقة لمضخات مياه يضعها الاهالي على نبع الصفا لضخ المياه للشرب والاستخدام المنزلي.
 
 
 
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