لبنان

موسى: نحن على أبواب الانتخابات النيابية

Lebanon 24
19-01-2022 | 02:36
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شدد النائب ميشال موسى، في حديث إلى صوت كل لبنان، على أن الأولويّة اليوم في اجتماعات الحكومة هي للموازنة وخطة التعافي الاقتصادي، معتبراً أن الأمور المرتبطة بالانتخابات النيابية والشأن الاجتماعي هي مواضيع من المهم نقاشها أيضاً. 
ورأى موسى أن طرح موضوع التعيينات الإدارية والقضائية سيكون موضع جدال لاسيّما أننا على أبواب الانتخابات النيابية. 
وأكد أن الاستحقاق النيابي مهمّ في ظل الظروف التي نعيشها على كل الصعد ومن المفترض أن يحصل في موعده، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في آن يمكن أن يكون صعباً إنّما لا شيء محسوماً حتى السّاعة. 
وعن ترشّحه إلى الانتخابات النيابيّة، قال موسى إنّ الكتل لا تزال تدرس خياراتها وسنرى ما ستحمله الأيّام المقبلة. 
 
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