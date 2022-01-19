العاصفة "هبة" تُلبس القرعون الثوب الأبيض (صور)

استقاقت قرى البقاع اليوم على الثوب الأبيض، حيث تساقطت الثلوج فجر اليوم وحتى ساعات الصباح الأول على ارتفاع ٧٠٠ متر وما فوق.ولبست بحيرة القرعون ثوبها الأبيض حيث وصلت سماكة الثلوج في المنطقة أكثر من ٤٠ سم وسط درجات حرارة متدنية وصلت الى ٥ دون الصفر.وعلى الفور، عملت جرفات تابعة للدفاع المدني واتحاد بلديات المنطقة على فتح الطرقات وعلى مساعدة المواطنين في تلك البلدات.