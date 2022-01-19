وزير البيئة يغرّد عن الموازنة.. هذا ما طلبه لوزارته

غرّد وزير البيئة ناصر ياسين عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: اعداد الموازنة العامة جاري حيث اقترحت على وزير المالية عدد من المواد التي تساهم في الانتقال الى ادارة متكاملة للنفايات الصلبة والتأسيس لمقاربة هذا القطاع بشكل مستدام، وكذلك في تحسين نوعية الهواء لتعزيز صحة الناس وحماية بيئتهم.

اعداد الموازنة العامة جاري حيث اقترحت على وزير المالية عدد من المواد التي تساهم في الانتقال الى ادارة متكاملة للنفايات الصلبة والتأسيس لمقاربة هذا القطاع بشكل مستدام، وكذلك في تحسين نوعية الهواء لتعزيز صحة الناس وحماية بيئتهم.#وزارة_البيئة — Nasser Yassin (@nasseryassin) January 19, 2022