وزير البيئة يغرّد عن الموازنة.. هذا ما طلبه لوزارته

اعداد الموازنة العامة جاري حيث اقترحت على وزير المالية عدد من المواد التي تساهم في الانتقال الى ادارة متكاملة للنفايات الصلبة والتأسيس لمقاربة هذا القطاع بشكل مستدام، وكذلك في تحسين نوعية الهواء لتعزيز صحة الناس وحماية بيئتهم.#وزارة_البيئة
— Nasser Yassin (@nasseryassin) January 19, 2022
اعداد الموازنة العامة جاري حيث اقترحت على وزير المالية عدد من المواد التي تساهم في الانتقال الى ادارة متكاملة للنفايات الصلبة والتأسيس لمقاربة هذا القطاع بشكل مستدام، وكذلك في تحسين نوعية الهواء لتعزيز صحة الناس وحماية بيئتهم.#وزارة_البيئة