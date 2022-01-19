بسبب الطقس العاصف.. تحذير هام من غرفة التحكم المروري

طلبت غرفة التحكم المروري من المواطنين، ونظرا للطقس العاصف وسرعة الرياح، عدم ركن مركباتهم بالقرب من الاشجار او اللوحات الاعلانية او التوقف بالقرب من الشواطئ وعدم التوجه الى المناطق الجبلبة قبل الاستعلام عن حالة الطرقات حرصا" على السلامة العامة.

نظرا للطقس العاصف وسرعة الرياح يطلب من المواطنين عدم ركن مركباتهم بالقرب من الاشجار او اللوحات الاعلانية او التوقف بالقرب من الشواطئ وعدم التوجه الى المناطق الجبلبة قبل الاستعلام عن حالة الطرقات حرصا" على السلامة العامة — التحكم المروري (@tmclebanon) January 19, 2022