لبنان

على وقع العاصفة.. تنظيف المهارب والعبارات في ابو الاسود

Lebanon 24
19-01-2022 | 03:00
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بدأت فرق تابعة للمصلحه الوطنيه لنهر الليطاني بتنظيف المهارب والعبارات على القناه في ابو الاسود قضاء صور من العوائق والردم الناتج عن السيول بسبب العاصفه.
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