بسبب الأمطار الغزيرة...إرتفاع منسوب مجرى الليطاني!

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة صور جنوب لبنان الليلة الماضية الى إرتفاع منسوب نهر الليطاني وإرتفاع كمية المتساقطات التي تصب في مجرى النهر، لاسيما في مصب الحوض الادنى في منطقة القاسمية.