لبنان

بسبب الأمطار الغزيرة...إرتفاع منسوب مجرى الليطاني!

Lebanon 24
19-01-2022 | 03:09
A-
A+
Doc-P-908779-637781841902179070.jpg
Doc-P-908779-637781841902179070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة صور جنوب لبنان الليلة الماضية الى إرتفاع منسوب نهر الليطاني وإرتفاع كمية المتساقطات التي تصب في مجرى النهر، لاسيما في مصب الحوض الادنى في منطقة القاسمية.
مواضيع ذات صلة
كما لم تشاهده من قبل... الليطاني يرتدي حلته البيضاء (صور وفيديو)
lebanon 24
19/01/2022 16:19:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرض منشآتها للخلع والسرقة.. شكوى من مصلحة الليطاني بحق مجهولين
lebanon 24
19/01/2022 16:19:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.. هذا ما تضمنه
lebanon 24
19/01/2022 16:19:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"مصلحة الليطاني" لـ"كهرباء لبنان": لإزالة التعديات على شبكات التوزيع
lebanon 24
19/01/2022 16:19:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الليطاني

ارتفاع منسوب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:07 | 2022-01-19
09:10 | 2022-01-19
09:07 | 2022-01-19
08:45 | 2022-01-19
08:41 | 2022-01-19
08:36 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website