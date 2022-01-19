بعد ان تدخل أمس لمساعدة ابنتهم.. رسالة من عائلة الطفلة ليلى الرفاعي الى قائد الجيش

شكرت عائلة الطفلة ليلى الرفاعي من بلدة القرقف عكار لقائد الجيش جوزاف عون "تلبية ندائنا الانساني، واعطاء توجيهاته لحجز غرفة لابنتنا في مستشفى الجعيتاوي لاجراء العمليات الجراحية التي تحتاجها اثر تعرضها لحادث سقوط صخرة عليها".وتعمل العائلة الان على نقل الطفلة، بواسطة سيارة تابعة للصليب الاحمر اللبناني، من مستشفى الحبتور في بلدة حرار، حيث تم تقديم كل الاسعافات الاولية لها الى مستشفى الجعيتاوي بيروت.كما شكرت العائلة لادارة المستشفى واطبائه وممرضيه اهتمامهم ومساعدتهم وكل من تواصلوا مع العائلة وتضامنوا وساعدوا واطمأنوا الى صحة ابنتها.