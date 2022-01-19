عبدالله: حقوق الانسان لا تقف عند الانتخابات

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "أناشد المنظمات الانسانية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة في لبنان، السفارات الغربية في بيروت ومكاتبها المعنية بحقوق الأنسان، الصليب الأحمر الدولي المتابع لأوضاع اللاجئين والنازحين عندنا، زيارة سجوننا، ومد يد العون الاجتماعية والصحية للمساجين. حقوق الانسان لا تقف عند الانتخابات".