لبنان

مع اشتداد العاصفة.. تحذير من وزارة الاشغال

Lebanon 24
19-01-2022 | 03:23
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 أعلنت وزارة الاشغال العامة أنه منذ الرابعة من فجر هذا اليوم، ومع اشتداد العاصفة الثلجية، تقوم الآليات التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل بفتح الطرق الجبلية كافة، وكما يصار ومن الصباح الباكر إلى رش هذه الطرق بالملح لإذابة الجليد حرصا على السلامة العامة والمرورية عليها.
 
وطلبت من المواطنين عدم التوجه إلى المناطق الجبلية حرصا على سلامتهم. 
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