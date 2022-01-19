تأهيل المكبات العشوائية وتطوير معامل الفرز على طاولة وزارة البيئة

ترأس وزير البيئة ناصر ياسين اجتماعا في الوزارة تناول موضوع الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.



وشارك في الاجتماع مسؤولة مشاريع البيئة في البنك الدولي لميا منصور وعدد من اتحاد البلديات، وجرى عرض آلية تنفيذ مشروع UPOPs الذي يهدف الى تأهيل المكبات العشوائية، حيث تم نقاش حول تطوير معامل فرز النفايات، وامكان إنشاء مطامر صحية في بعض المحافظات، وكيفية تعزيز دور البلديات وتشجيع الفرز والتدوير.