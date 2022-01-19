العبسي ترأس اجتماع نواب ووزراء الكاثوليك لتفعيل دور الطائفة في هذه الظروف

ترأس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الاجتماع الدوري لوزراء ونواب الطائفة، شارك فيه الوزيران هيكتور حجار وجورج كلاس والنواب نعمة طعمة، ميشال ضاهر، ميشال موسى، نقولا صحناوي، جورج عقيص، ادي معلوف وسليم خوري، وغاب النائب ألبير منصور بداعي المرض. وتم البحث في الشؤون الوطنية والاقتصادية والاجتماعية و"السبل الآيلة الى تفعيل دور الطائفة في هذا الظرف بالذات، اضافة الى تفعيل آلية تسجيل أبناء الطائفة في وزارة الشؤون الاجتماعية".وفي نهاية الاجتماع، تحدث ضاهر فقال: "هذا هو الاجتماع الجدي الاول لوزراء ونواب الطائفة لوضع أمور الطائفة في نصابها. وتطرقنا الى الامور الاقتصادية والاجتماعية والى معاناة الناس في ظل الوضع الاقتصادي الصعب. وشددنا على الشؤون الوطنية التي لنا دور فيها كطائفة التي هي واحدة من الطوائف الست الأساسية المؤسسة للكيان في البلد. ونأمل في هذا الاسبوع أن نضع خلافاتنا السياسية جانبا وأن نتطلع الى الشؤون الوطنية للطائفة والى دورها المستقبلي".وكانت كلمة لكلاس، الذي قال: "وجهت الدعوة اليوم مشكورة من قبل البطريرك لنواب ووزراء الطائفة للتداول في الامور الساخنة اجتماعيا ووطنيا من دون التطرق إلى الوضع السياسي".أضاف: "طائفة الروم الكاثوليك بنشأتها ودورها هي طائفة متنوعة والاكثر انتشارا على الاراضي اللبنانية. وهذا فخر نعتز به بتفاعلنا الوطني. ونؤكد اكثر من خلال هذا الاجتماع والتداول الذي حصل اليوم اننا طائفة وفاقية وتوفيقية وهذا هو دورنا التاريخي الذي سنستعيده باذن الله وببركة غبطة البطريرك بدءا من اليوم عندما أعلن ان هذه الاجتماعات ستكون دورية وبشكل مؤسساتي ومنتظم".