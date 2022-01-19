لليوم الثاني على التوالي.. تجمع امام سرايا جونية للمطالبة باطلاق سراح الناشط هيكل

أقدم عدد من الأشخاص، ولليوم الثاني على التوالي، على التجمع أمام سرايا جونية للمطالبة بإطلاق الناشط إيلي هيكل الموقوف في فرع التحري في السرايا، بجرم ممارسة أعمال شغب.