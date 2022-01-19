لبنان

لليوم الثاني على التوالي.. تجمع امام سرايا جونية للمطالبة باطلاق سراح الناشط هيكل

Lebanon 24
19-01-2022 | 03:55
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أقدم عدد من الأشخاص، ولليوم الثاني على التوالي، على التجمع أمام سرايا جونية للمطالبة بإطلاق الناشط إيلي هيكل الموقوف في فرع التحري في السرايا، بجرم ممارسة أعمال شغب.
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ايلي هيكل

اعتصام

سرايا جونيه

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