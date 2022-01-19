لبنان

لحود وابو حيدر جالا في مزارع ومسالخ الدواجن في الشمال.. وهذا ما طالبا به

Lebanon 24
19-01-2022 | 04:04
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جال المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، مساء أمس، في مزارع دواجن "ويلكو" ومصنع أعلاف ومسلخ دواجن "هواتشيكن" في شكا والبترون والكورة، رافقهما نقيب مربي الدواجن في لبنان وليام بطرس ومدير الثروة الحيوانية الياس ابراهيم وفريق عمل مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة لمتابعة أوضاع قطاع الدواجن. 
 
وفي ختام الجولة، أكد لحود "متابعة مديرية الثروة الحيوانية ودوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية المراقبة الدائمة على مزارع ومسالخ الدواجن لتطبيق المعايير والمواصفات والأمن الحيوي في هذا الموسم".
وأشاد لحود "باحترام المزراع والمسالخ للمعايير والمواصفات المحلية والعالمية"، مطمئنا الى انه "لم يتم تسجيل اي حالة انفلونزا طيور في لبنان حتى تاريخه وان المزارع تلتزم إجراءات الامن الحيوي".
 
من جهته، أكد ابو حيدر "متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة الأسعار حماية للمستهلك اللبناني". وطلب من مربي الدواجن "مراعاة وضع المستهلك في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام القدرة الشرائية عند المستهلك وخفض أسعار منتجات الدواجن وبيض المائدة تماشيا مع انخفاض سعر الدولار". 
 
بطرس 
وشكر نقيب مربي الدواجن وزارتي الزراعة والاقتصاد والمديرين العامين لحود وابو حيدر على رعايتهم ودعمهم ومتابعتهم لقطاع الدواجن في لبنان". وأكد "الاستمرار في تلبية السوق المحلي ضمن أعلى المعايير والمواصفات وخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تصل الى ثلاثين بالمئة بعد انخفاض سعر صرف الدولار".
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