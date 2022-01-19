لبنان

الراعي يلتقي سفير مصر

Lebanon 24
19-01-2022 | 04:52
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يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء في بكركي، سفير مصر الدكتور ياسر علوي.
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ياسر علوي

الراعي

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