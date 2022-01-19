لبنان

المفتي قبلان: التضامن الوطني أكبر أسباب إنقاذ لبنان

Lebanon 24
19-01-2022 | 04:57
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قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: "يوما بعد يوم يتأكد أن الإستقرار السياسي ضرورة نقدية ومالية وأرضية حتمية لأي مشروع إنقاذي فضلا عن ضرورته المعيشية والوطنية، لذلك نتمنى أن ينسحب الإستقرار السياسي توافقا على الملفات الخلافية القضائية والإدارية وغيرها، لأن البلد بأمس الحاجة إلى توافق داخلي استثنائي يعزله عن نار الأزمات، وإذا كان من طلب مصيري لهذا البلد فهو: تضامنوا وطنيا، لأن التضامن الوطني أكبر أسباب إنقاذ لبنان". 
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