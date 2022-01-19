طلب من هاشم الى وزارة الاتصالات

طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم وزارة الاتصالات، في بيان، ب"العمل على تأمين تغطية شبكات الخليوي لمنطقتي حاصبيا ومرجعيون، بعد ان توقفت منذ الليلة الماضية، وخصوصا ان في هذا الجو العاصف الحاجة ماسة الى الاتصالات الهاتفية، وهذه مسؤولية الوزارة لتعمل مع الشركات على تأمين كل متطلبات تفعيل عمل الاتصالات".وبعد تلقيه شكاوى عدة من ابناء المنطقة من تردي الإتصالات وتوقفها نهائيا في بعض المحطات، اكد هاشم "ضرورة معالجة هذا الخلل في اسرع وقت".