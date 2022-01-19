بعد انقطاع قسري لـ3 سنوات.. معرض بيروت العربي الدولي للكتاب يعود

أعلن النادي الثقافي العربي عن بدء التحضيرات لتنظيم معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته الثالثة والستين، من 3 الى 13 آذار 2022، بعد انقطاع قسري لثلاث سنوات متتالية بداعي جائحة كورونا وتداعيات انفجار 4 آب 2020.ودعا النادي، في هذه المناسبة، الناشرين اللبنانيين والعرب الراغبين في المشاركة الى الاتصال بالنادي الثقافي العربي لحجز اماكنهم لان المساحات محدودة في قاعة "سي سايد" للمعارض والتي تعرضت للهدم جراء انفجار بيروت واعادة ترميمها.