مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي هذا الخبر

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية تدخل الرئيس ميشال عون في اختيار مرشحي "التيار الوطني الحر" للانتخابات النيابية، وأشار إلى أنّ "كل ما يُكتب في هذا الصدد اخبار مختلقة لا اساس لها من الصحة".