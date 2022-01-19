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لبنان
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي هذا الخبر
Lebanon 24
19-01-2022
|
05:17
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نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية تدخل الرئيس ميشال عون في اختيار مرشحي "التيار الوطني الحر" للانتخابات النيابية، وأشار إلى أنّ "كل ما يُكتب في هذا الصدد اخبار مختلقة لا اساس لها من الصحة".
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