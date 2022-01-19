لبنان

مساعدة بالدولار الفريش لعناصر الجيش (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-01-2022 | 05:16
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علم "لبنان 24" انه تم ابلاغ مختلف عناصر المؤسسة العسكرية انه سيتم منحهم مساعدة مالية بالدولار الأميركي والمساعدة ستصل الى الجميع دون استثناء بصورة متتالية.
 
 
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