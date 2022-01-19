قوى الأمن ترفع نسبة الجهوزية الى 90 %... ما السبب؟

صــــــدر عـــن المديريـــة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـــي ـ شعبــــة العلاقــــات العامـــــة البـــــلاغ التالـــــي:بناءً على نشرة الطقس الصادرة عن "مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني"، فإنه من المتوقع أن تشتد العاصفة "هبة" التي تسيطر على لبنان، وستؤدي إلى تساقط أمطار غزيرة، وثلوج على مرتفعات متدنية تلامس الـ /600/ متر، مع اشتداد الرياح التي قد تتخطى سرعتها الـ/80/ كلم/ساعة وارتفاع مستوى الأمواج.لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي إجراءات استثنائية من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين، واعطيت لهذه الغاية الأوامر برفع نسبة الجهوزية في القطعات المعنية بوحدة الدرك الإقليمي الى90 % اعتباراً من تاريخ اليوم 19-1-2022.كما تطلب هذه المديرية العامة التقيّد بالإرشادات التالية:للقاصدين المناطق الجبلية:عدم سلوك الطرقات الجبلية إلاّ في حالات الضرورة القصوى.القيادة بحذر والتأكد من حالة هذه الطرقات قبل سلوكها، ومتابعة النشرات المتعلقة بحالة الطقس والطرق.- التأكد من الحالة الميكانيكية للسيارة (صلاحية الإطارات، ماسحات الزجاج، البطارية، الإنارة...)- تجهيز السيارات بالسلاسل المعدنية.- اتخاذ جميع الاحتياطات الوقائية الضرورية.كما تهيب بالمواطنين:عدم الاقتراب من الشاطئ والكورنيش البحري أو ركن السيارات بمحاذاته، بسبب اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج.عدم ركن السيّارات بالقرب من اللوحات الإعلانية والأشجار المنتشرة على الطرقات، وتجنّب الاقتراب منها.التأكّد من تثبيت أجهزة الإرسال والاستقبال وغيرها، بشكل محكم، على أسطح المباني والشرفات.علماً أن قطعات قوى الأمن الداخلي العملانية تقوم بإجراءات ميدانية، وهي على أهبة الاستعداد لمساعدة المواطنين، وأنها استنفرت غرف عملياتها في المناطق لتلقي اتصالاتهم على رقم النجدة 112 بحال تعرّضهم لأي طارئ، او طلب المساعدة من خلال الاتصال بالدفاع المدني على الرقم /125/، او الصليب الأحمر على الرقم /140/.