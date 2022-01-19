لبنان

وضع غير مسبوق.. هكذا يعيش بعض الأسر اللبنانية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-01-2022 | 05:45
A-
A+
Doc-P-908828-637781921563071935.jpg
Doc-P-908828-637781921563071935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تزامناً مع انقطاع المازوت من محطات الوقود وسعر صفيحة المازوت المرتفع، يعيش بعض العائلات اللبنانية حالة يرثى لها خصوصاً في ظل العاصفة التي تضرب لبنان، حيث أن هذه العائلات تتدفأ "كل يوم بيومه" نتيجة بلوغ سعر غالون المازوت الواحد (20 ليتراً) 350 ألف ليرة بالحد الأدنى، وهو ما يكفي ليومٍ واحد أو أكثر قليلاً في المناطق الجبلية والمرتفعة، ما يعني مجموع 3 ملايين ونصف ليرة خلال 10 أيام فقط وهو ما لا يملك القدرة على تأمينه بعض الأسر.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:21 | 2022-01-19
09:17 | 2022-01-19
13:34 | 2022-01-19
13:32 | 2022-01-19
13:12 | 2022-01-19
12:50 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website