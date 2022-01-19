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لبنان
وضع غير مسبوق.. هكذا يعيش بعض الأسر اللبنانية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-01-2022
|
05:45
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تزامناً مع انقطاع المازوت من محطات الوقود وسعر صفيحة المازوت المرتفع، يعيش بعض العائلات اللبنانية حالة يرثى لها خصوصاً في ظل العاصفة التي تضرب لبنان، حيث أن هذه العائلات تتدفأ "كل يوم بيومه" نتيجة بلوغ سعر غالون المازوت الواحد (20 ليتراً) 350 ألف ليرة بالحد الأدنى، وهو ما يكفي ليومٍ واحد أو أكثر قليلاً في المناطق الجبلية والمرتفعة، ما يعني مجموع 3 ملايين ونصف ليرة خلال 10 أيام فقط وهو ما لا يملك القدرة على تأمينه بعض الأسر.
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