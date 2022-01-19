وزير الزراعة في سوريا

بدأ وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن زيارة لسوريا على رأس وفد من الوزارة، على أن يلتقي نظيره السوري محمد حسان قطنا والمدير العام لمنظمة أكساد الدكتور نصرالدين العبيد.

وتأتي زيارة الحاج حسن لبحث العلاقات الزراعية السورية اللبنانية المشتركة و تنظيم آليات نقل البضائع الزراعية اللبنانية عبر الاراضي السورية (ترانزيت).