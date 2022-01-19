لبنان

بيان لكهرباء زحلة... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
19-01-2022 | 05:40
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صدر عن كهرباء زحلة البيان التالي:
للأسف انهارت ليلاً الشبكة اللبنانية ويستمر حتى الساعة الانقطاع العام لذلك نحثّكم على ضرورة التخفيف من استهلاك الطاقة لإمكانية استمرار التغذية الآتية كلّها من وحدات انتاج كهرباء زحلة وندعوكم الى تجنّب التدفئة الكهربائية التي تزيد الاستهلاك بشكل كبير  وتُتَرجَم حتماً ارتفاع في الفواتير.

كالمعتاد إن عمّال شركة كهرباء زحلة مستعدّون ومجهّزون على مدار الساعة لتأمين التصليحات ورفع الأعطال التي قد تنجم عن العاصفة.

للتبليغ عن أي عطل الرجاء الاتصال على الرقم ٠٨/٨٢٣٤٥٥
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