"النافعة" في الدكوانة خارج الخدمة (صور)

علم "لبنان 24" أن العمل توقف بشكل كليّ في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة منذ الصباح بسبب انقطاع التيار الكهربائي وفقدان مادة المازوت.

يذكر ان الهيئة لا تفتح ابوابها الا يوم الأربعاء من كل أسبوع.