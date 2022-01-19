لم "يلحق" يضع باقة ورد على ضريح زوجته... الموت كان أسرع (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروع أودى بحياة ابن بلدة هونين الجنوبية يوسف حسون على طريق ابو الأسود في عدلون.

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يذكر ان يوسف جاء من الاغتراب إلى لبنان ليضع باقة ورد على ضريح زوجته، فكان مصيره ان يتوفى بحادث سير.