لبنان

لم "يلحق" يضع باقة ورد على ضريح زوجته... الموت كان أسرع (صور)

Lebanon 24
19-01-2022 | 06:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروع أودى بحياة ابن بلدة هونين الجنوبية يوسف حسون على طريق ابو الأسود في عدلون.
 ,
يذكر ان يوسف جاء من الاغتراب  إلى لبنان ليضع باقة ورد على ضريح زوجته، فكان مصيره ان يتوفى بحادث سير. 
 
 
 
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عدلون

حادث سير

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