لبنان

الانتخابات البلدية... تأجيل أكيد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-01-2022 | 06:23
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يبدو أن هناك شبه اتفاق بين مختلف القوى السياسية على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية.

وللغاية ستقوم مجموعة من النواب لم تحدد هويتهم بعد بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر بالتأجيل تحت مبرر الأوضاع الصحية والاقتصادية، وذلك في أول جلسة مقبلة لمجلس النواب.

وفي المعلومات أنه ما زال البحث جاريا حول مدة التأجيل التي ستطرح، إذ أن هناك تباينا في وجهات النظر ما بين 6 أشهر أو سنة أو نصف ولاية.

لبنان

خاص

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