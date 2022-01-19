لبنان

شيخ العقل: الاعتداء على الامارات عمل إجرامي لزعزعة استقرار المنطقة

Lebanon 24
19-01-2022 | 06:37
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 غرد  شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ندين الاعتداءات على دولة الإمارات العربية المتّحدة التي ما كانت إلا الدولة المعطاء الحاضنة للجميع والمتطورة باستمرار، ولسنا نرى في الاعتداء الحاصل واستهداف المدنيين سوى عملٍ إجرامي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة خدمة للأعداء ومحاولة لضرب هذا النموذج الإنساني العالمي المتقدم".
 
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