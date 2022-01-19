شيخ العقل: الاعتداء على الامارات عمل إجرامي لزعزعة استقرار المنطقة

ندين الاعتداءات على دولة الإمارات العربية المتّحدة التي ما كانت إلا الدولة المعطاء الحاضنة للجميع والمتطورة باستمرار، ولسنا نرى في الاعتداء الحاصل واستهداف المدنيين سوى عملٍ إجرامي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة خدمة للأعداء ومحاولة لضرب هذا النموذج الإنساني العالمي المتقدم.
— Sami Abilmona (@sami_abilmona) January 19, 2022
ندين الاعتداءات على دولة الإمارات العربية المتّحدة التي ما كانت إلا الدولة المعطاء الحاضنة للجميع والمتطورة باستمرار، ولسنا نرى في الاعتداء الحاصل واستهداف المدنيين سوى عملٍ إجرامي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة خدمة للأعداء ومحاولة لضرب هذا النموذج الإنساني العالمي المتقدم.