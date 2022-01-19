جديد قضية مصرف الـ "BBAC".... احتجاجات في جب جنين (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ عدد من المحتجين اعتصاما امام سراي جب جنين وآخرون امام "بنك bbac" في جب جنين رفضا لاستمرار توقيف المودع عبدالله الساعي الذي استرجع ماله أمس من المصرف وصدور قرار بمصادرة ما حصل عليه.