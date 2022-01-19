لبنان

دريان عرض مع وفد من جمعية "الدعاة" شؤونا اسلامية ومعيشية

Lebanon 24
19-01-2022 | 07:10
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من جمعية "الدعاة" الإسلامية برئاسة الشيخ محمد أبو القطع، الذي تداول معه شؤونا اسلامية واجتماعية ومعيشية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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دار الفتوى

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