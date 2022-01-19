دريان عرض مع وفد من جمعية "الدعاة" شؤونا اسلامية ومعيشية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من جمعية "الدعاة" الإسلامية برئاسة الشيخ محمد أبو القطع، الذي تداول معه شؤونا اسلامية واجتماعية ومعيشية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.