لبنان

القاء القبض على أحد قتلة محمد شرف الدين

Lebanon 24
19-01-2022 | 07:09
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تمكنت القوى الأمنية منذ قليل من توقيف احد الاشخاص المتهمين بعملية اغتيال الشاب "محمد شرف الدين" الملقب "ابو بكر" يوم الجمعة الفائت.

وقد تم تحويله مباشرة للتحقيق باشراف القضاء المختص للتأكد من ضلوعه بعملية الاغتيال، في حين ما زال البحث جار عن شريكه الذي كان معه على الدراجة النارية.

وكان مجهولان يقودان دراجة نارية  قد اطلقا النار بشكل مباشر باتجاه "محمد شرف الدين" يوم الجمعة الفائت اثناء تواجده في منطقة "السرايا العتيقة" في طرابلس ما ادى الى وفاته على الفور. 
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