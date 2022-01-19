لبنان

نقابتا ومستخدمو منشآت النفط في طرابلس الى الاضراب اعتبارا من صباح اليوم الى "حين إحقاق الحق"

Lebanon 24
19-01-2022 | 07:15
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صدر عن نقابتي ومستخدمي منشآت النفط في طرابلس مصفاة - مصب، بيان، جاء فيه: 

"بعد العديد من محاولات الأخذ والرد بين النقابات والادارة العامة والعديد من الاجتماعات مع سعادة المدير العام للنفط اورور فغالي والتواصل المتكرر مع معالي وزير الطاقة والمياه ومستشاره بصفته وزير وصاية على المنشآت، بناء على المرسوم الاشتراعي 77/79 و على الرغم من العديد من المحاولات من قبل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وجهوده الحثيثة واتصالاته مع سعادة المدير العام للنفط معالي وزير الطاقة.
 
بعد كل ماتقدم من نيات حسنة من النقابات وتعليق الاضرابات السابقة من فترة لفترة وذلك لحسن النيات وعدم إضرار البلد والمؤسسات الحيوية بتزويدها بالمازمت من (اتصالات - مستشفيات - افران - جيش).
 
وان كل المساعي التي بذلت من النقابات ورئيس الانحاد العمالي العام مشكورا التي لم تصل الى اي نتيجة ايجابية لا بل ما كان من معالي الوزير الا التعنت والسلبية امام هذا الواقع المرير والمزري للعمال والمتعاقدين في المنشآت وعدم إبداء اي تجاوب ومع إنعدام القدرة الشرائية على الاستمرار في العمل مع علم الجميع بان عمال المنشآت لم يتوقفوا يوما عن تيسير العمل وتلبية حاجة السوق للمحروقات حتى ايام قطع الطرق وفي ظل جائحة "كورونا"، وسوء الاحوال الامنية، لم تتوقف المنشآت عن واجباتها تجاه الوطن.
 
اما بعد رفض الوزير واعطاء غلاء معيشة للعمال والمتعاقدين وأيضا عدم التوقيع على الاتفاقية التي حصلت مع سعادة المدير العام  والنقابات، نبلغكم آسفين التوقف عن العمل في كامل أقسام منشآت النفط في طرابلس (تسليم مادة المازوت - حرس - مالية - فنيين - أعمال صيانة الخزانات  وصيانة خط الغاز العربي)، وذلك اعتبارا من صباح يوم الاربعاء في 19/1/2022 الى حين إحقاق الحق".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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