"فرنسبنك"... قرار قضائي بصرف "تشيك بانكير"

استمهلت محامية فرنسبنك الأستاذة جومانة عويدات تنفيذ قراررئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية ميريانا عناني بصرف "شيك بانكير" للمودع عياد إبراهيم، وذلك على أثر تبلغها القرار والإنذار التنفيذين من مأمور التنفيذ بحضور الأستاذة نور بزّي من تحالف متحدون.