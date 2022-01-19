وصول بوشكيان الى بغداد لافتتاح معرض "صنع في لبنان" غدا

وصل وزير الصناعة جورج بوشكيان إلى بغداد، حيث يفتتح غدا ممثلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي معرض "صنع في لبنان"، الذي يقام في معرض بغداد الدولي.رافق الوزير بوشكيان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين المهندس زياد الشماس ممثلا رئيس الجمعية فادي الجميل، والمستشار الإعلامي في الوزارة جوزيف المتني والمستشارة ليلى داغر.وكان وزير الصناعة والمعادن العراقية منهل عزيز الخباز، والسفير اللبناني في العراق علي الحبحاب وقنصل لبنان العام وسام كلاكش، في استقبال الوفد اللبناني المشارك .