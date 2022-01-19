الحلبي اطلع من بعثة تكنولوجيا التربية الى اكسبو دبي على نجاحات وانجازات حققتها

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة الدكتور عباس الحلبي مع وفد لبنان إلى إكسبو دبي، ضم مستشارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي هبة نشابة، ورئيس بعثة تكنولوجيا التربية الى اسبوع المعرفة في اكسبو دبي الرئيس المؤسس لتحالف الشرق الاوسط و شمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية ربيع بعلبكي، والمدير العام لجمعية "سند لبنان" الدكتور نديم منصوري، ومسؤولة العلاقات الدولية في التحالف نورا المرعبي، في حضور مديرة مكتب وزير التربية رمزة جابر وممثل وزير التربية مع البعثة وليد زين الدين والمستشار الاعلامي البير شمعون.نشابةوعرضت نشابة أهم انجازات البعثة وأصداءها الإيجابية لدى الدول العربية ولدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "الذي بارك المباشرة في التنسيق مع الجهات المانحة للهبات، والجهات المعنية في الحكومة، وخصوصا المتعلقة بوزارة التربية والتعليم العالي".وأعلنت أن الرئيس ميقاتي سيقيم حفل توقيع واعلان المباشرة بتنفيذ الاتفاقيات التي نتجت عن مهمة البعثة، في السرايا الحكومية فور جهوز الترتيبات والبروتوكولات اللازمة لذلك".زين الدينمن جهته، عرض زين الدين الأنشطة و الفعاليات التي أقيمت خلال أسبوع المعرفة والتعليم، مشيدا بـ"العمل المبهر عربيا ودوليا من قبل البعثة، والانجازات المستدامة التي حققها المبتكرون اللبنانيون المشاركون عبر الحلول النوعية في مجال تكنولوجيا التربية، والتي كانت محط اعجاب جميع المعنيين عربيا ودوليا".بعلبكيوشرح بعلبكي برنامج وانجازات اعضاء البعثة، "ووقفات العز التاريخية بشهادة الدول المضيفة التي تمتع بها المؤسسات اللبنانية المبتكرة في مجال تكنولوجيا التربية، والتي حققتها البعثة لناحية إطلاق تحالف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التربية، والاتفاقيات المهمة خصوصا إطلاق خطة الخمس سنوات 20x20 اي زيارة مؤسسات متخصصة في مجال تكنولوجيا التربية من عشرين دولة عربية بعضها بعضا، في خلال السنوات المقبلة لدعم وتبادل الخبرات والحلول.كما شرح "أهمية تأسيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان، نظرا للخصوصية التي تميز هذا القطاع الحيوي على الصعيدين التربوي والاقتصادي، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة التي ستؤثر على تطوير المناهج التعليمية"، معربا عن شكره العميق للوزير الحلبي لرعايته فعاليات أساسية ضمن أسبوع المعرفة، والتي نتج عنها اتفاقيات عدة، سلمها بعلبكي إلى الوزير الحلبي مع الاتفاقيات المبرمة، وهي:منصوريوعرض الدكتور منصوري مشاركة جمعية "سند لبنان" في فعاليات البعثة، وذلك من خلال اطلاق منصة "سند لغتي" لدعم اللغة العربية، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران.وسلم منصوري الوزير الحلبي دراسة قامت بها جمعية "سند لبنان" حول "واقع المدرسة الرسمية ضمن نطاق اتحاد بلديات بنت جبيل" وخطة الجمعية في مساندة هذه المدارس ضمن خطة تستمر لثلاث سنوات.المرعبيبدورها، طالبت نورا المرعبي، بصفتها عضو مجلس ادارة في تحالف MENA Edtech Alliance وجمعية المبدعين اللبنانيين والشبكة ومديرة التعليم في جمعية سند لبنان، الوزير الحلبي بتحديد وقت لزيارة اعضاء البعثة ومعاينة الابتكارات المميزة التي قدموها الى العالم خلال المعرض.الحلبيورحب الوزير الحلبي بالوفد الزائر، معربا عن سروره بما حققته بعثة تكنولوجيا التربية الى "هذا الحدث المهم في اسبوع المعرفة اكسبو دبي، على ايادي مبتكرين لبنانيين وهيئات تربوية لها تاريخها العريق، ومن المجتمع المدني والقطاع الخاص الذين هم الأمل بإنماء لبنان". كما اطلع على التقرير المفصل عن انجازات البعثة والذي بدوره وافق على المضي في تنفيذها "لأهميتها في رفع شأن النظام التعليمي في لبنان وفتح الآفاق الدولية وخصوصا على صعيد المنطقة العربية"، مؤكدا قبوله الهبات والتنسيق مع رئاسة الحكومة والجهات المعنية وادارة البعثة لتنفيذها وانجاحها.كما اكد "اهمية قطاع تكنولوجيا التربية، وعزمه الحضور شخصيا قمة وزراء التربية في لندن المزمع اقامتها في شهر ايار المقبل، وكذلك موافقته على المضي بترتيبات توقيع مذكرة تفاهم حول الحوكمة الرقمية الرشيدة، بين وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بالمركز التربوي للبحوث والانماء وشبكة التحول والحوكمة الرقمية في لبنان، لضمان شفافية وفعالية الاعمال التي تقيمها الوزارة مع الجهات المانحة"، مشددا على "متابعة كتاب طلب حق الوصول الى المعلومات التي تقدمت به الشبكة عبر طلب موقع من عشر جمعيات ونقابات تعنى بتكنولوجيا المعلومات والحوكمة الرقمية الرشيدة". وأشار إلى "ضرورة انشاء هيئة وطنية تعنى بتكنولوجيا التربية تؤسس في المركز التربوي للبحوث والانماء بتعاون الجميع".