بيت الزكاة: للافراج عن أموال الجمعيات الخيرية

طالب بيت الزكاة والخيرات ــ لبنان، مجلس الوزراء أن يعمد، في اجتماعه المقرر عقده في قادمات الأيام، إلى إصدار قرارٍ يُلزم فيه المصارف استثناءَ المنظمات والجمعيات الخيرية والاجتماعية والصحية من التدابير المتعلقة بادارة حساباتهم المودعة بالدولار لدى تلك المصارف.وجاء في البيان:(إن الأموال الخيرية بخاصة الزكوات والصدقات وتبرعات المحسنين المودعة في المصارف بهدف مساعدة المحتاجين والمرضى والطلاب في لبنان، لا يجوز لها تجميدها ومنعها من أصحابها أو إلزام المؤتمنين عليها من جمعيات وأوقاف خيرية ومنظمات إنسانية على سحبها مجتزأة أو ناقصة أو رفض سحبها كلية...!!وتابع البيان (ان التدابير المصرفية المشكو منها، حتى ولو كانت بموافقة معلنة أو مخفية من مصرف لبنان، أو سكوت رسمي غير مبرر، كابدت وتكابد الفقراء والمرضى والمعاقين والمساكين والطلاب وأساءت اليهم وحالت دون قبض مستحقاتهم المرسلة اليهم عبر المنظمات الخيرية المختلفة في العالم مما شكل اعتداء على حقوقهم التي وصلتهم عوناً ومساعدة في ظل الظروف المأساوية، الامر الذي زاد من شقائهم وفقرهم وعوزهم وأمراضهم، كما التعليم والرعاية لهم..وختم البيان: (يطالب بيت الزكاة والخيرات ــ لبنان مجلس الوزراء الذي سيعقد خلال أيام قادمة عند بحثه الوضع الإقتصادي المتردي أن يجد حلاً عادلاً لأموال المنظمات الخيرية التي لا تبغي الربح والمحبوسة في المصارف قبل تشرين اول 2019، ويُلْزِم المصارف بدفعها بالعملة التي وردت فيها دون أدنى تأخير أو حسم).