لبنان

بو حبيب تابع مشاوراته لتأمين التمويل اللازم لاقتراع المغتربين

Lebanon 24
19-01-2022 | 07:48
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تابع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب  مشاوراته   لتأمين التمويل اللازم لاقتراع المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية التي ستجري في الربيع المقبل .
والتقى اليوم على التوالي كلا من نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي محمد صالح والمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا.


كما عرض بو حبيب الاوضاع الاقتصادية والمالية مع رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه في حضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.
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