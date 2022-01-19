لبنان

تفاقم ازمة انقطاع الانترنت عن هذه المنطقة.. والطلاب يناشدون وزير التربية التدخل

Lebanon 24
19-01-2022 | 08:07
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تفاقمت ازمة انقطاع خدمة الانترنت DSL من "اوجيرو" عن المشتركين في بلدتي الدوير والشرقية ودخلت اسبوعها الثاني، الامر الذي زاد من معاناة الطلاب في البلدتين جراء حرمانهم متابعة دروسهم اونلاين وتكبد ذوويهم تكاليف اضافية لتوفير خدمة انترنت موازية من دون جدوى، بحيث ان شبكتي "الفا و"تاتش" الخليويتين توقفان محطات بث وتغذية عديدة في المنطقة للتخفيف من تكاليف المازوت الامر الذي يتسبب ايضا بانقطاع خدمة الـ 3G و4G.
 
ومشكلة انقطاع خدمة الانترنت عن مشتركي الدوير والشرقية سببها توقف غرفة التغذية في بلدة الشرقية والموصولة بسنترال كوثرية السياد عن العمل باستمرار، لعدم توفير التيار الكهربائي لها الا ساعة واحدة فقط كل 24 ساعة. وهو تقنين قاس يشمل بلدات وقرى منذ اسابيع. 
 
وناشد الطلاب في بلدتي الدوير والشرقية وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي "التدخل لدى وزارة الاتصالات وهيئة "اوجيرو" لمعالجة هذه المشكلة حتى لا يخسروا يوميا المزيد من الدروس، وهذا ما يهدد العام الدراسي ايضا"، مشيرين انهم "من اسبوع ناشدوا وزير الاتصالات والمدير العام العام لاوجيرو وحتى اليوم ازدادت المعاناة ولم تعالج".
وشددوا على ان "الانترنت حاجة يومية لمتابعة دروسنا، وانت الوزير المؤتمن على دعمنا ومؤازرتنا لمتابعة العام الدراسي الحالي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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