أرسلان عرض أوضاع الصيادلة مع النقيب سلّوم: ندعم خطّة النقابة والبطاقة الدوائية المعدّة منها

استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بدارته في خلدة، نقيب الصيادلة جو سلّوم يرافقه عضو مجلس النقابة سهيل الغريب، بحضور مدير النقابات والمهن الحرّة في الحزب جلال صعب ومدير الصيادلة حاتم ضو، وعرض معه واقع النقابة والصيادلة في لبنان، خصوصاً في ظلّ أزمة الدواء الراهنة، بالإضافة إلى خطّة عمل النقابة والبطاقة الدوائية المعدّة منها، وشكر سلّوم أرسلان والحزب على دعمهم له وللائحة في الإنتخابات الأخيرة.وأكد أرسلان للنقيب سلّوم دعمه الكامل له وللنقابة، وللبطاقة الدوائية، حيث أنّ اللبنانيين بأمسّ الحاجة لها اليوم, مؤيداً طرحه بضرورة العمل على تعزيز نوعية الدواء والحفاظ على جودته والتمسك بالهوية الدوائية المتمثلة بالصناعة المحلية والمكاتب العلمية.من جهة ثانية، استقبل أرسلان وفداً من مستشفى بشامون التخصّصي ضمّ رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز سبيتي، المدير العام د. سامر سبيتي والمدير المالي أحمد باسم سبيتي، بحضور المدير الطبّي للمستشفى ورئيس لجنة إدارة مستشفى الشحّار د. عادل سري الدين، وعضو المجلس السياسي ورئيس دائرة الغرب في الحزب وليد العياش ورئيس وحدة بشامون ربيع عيد، واطّلع منه على أوضاع المستشفى بعد استلام الإدارة الجديدة لها.