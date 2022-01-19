لبنان

تعطل الملاحة في مرفأي صور وأضرار في الأراضي الزراعية والخيم البلاستيكية

Lebanon 24
19-01-2022 | 08:36
A-
A+
Doc-P-908916-637782034277332552.png
Doc-P-908916-637782034277332552.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أدت العاصفة "هبة" التي تضرب لبنان، الى اقفال مرفأي صور التجاري والصيادين، حيث تعطلت الملاحة وتوقف الصيادون عن مزاولة اعمالهم، وعملوا على سحب مراكبهم وشباكهم من حرم الميناء خوفا من تضررها بسبب شدة العاصفة والامطار الغزيرة التي رافقتها الرياح القوية مع ارتفاع الأمواج. 
 
وتسببت الامواج والرياح القوية الى تضرر عدد من الخيم والاكشاك  على شاطئ الجمل، فيما غمرت المياه المتساقطة بعض  الاراضي الزراعية والبساتين الموز والحمضيات متسببة باضرار  خصوصا في الخيم البلاستيكية.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:21 | 2022-01-19
09:17 | 2022-01-19
13:36 | 2022-01-19
13:34 | 2022-01-19
13:32 | 2022-01-19
13:12 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website