تعطل الملاحة في مرفأي صور وأضرار في الأراضي الزراعية والخيم البلاستيكية

أدت العاصفة "هبة" التي تضرب لبنان، الى اقفال مرفأي صور التجاري والصيادين، حيث تعطلت الملاحة وتوقف الصيادون عن مزاولة اعمالهم، وعملوا على سحب مراكبهم وشباكهم من حرم الميناء خوفا من تضررها بسبب شدة العاصفة والامطار الغزيرة التي رافقتها الرياح القوية مع ارتفاع الأمواج.وتسببت الامواج والرياح القوية الى تضرر عدد من الخيم والاكشاك على شاطئ الجمل، فيما غمرت المياه المتساقطة بعض الاراضي الزراعية والبساتين الموز والحمضيات متسببة باضرار خصوصا في الخيم البلاستيكية.