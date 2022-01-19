دهم محلات صرافة غير شرعيّة... توقيف 3 أشخاص وضبط 23 الف دولار

صـدر عـن المديريـة العـامـة لقوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام عدة محلات بعمليّات صيرفة غير شرعيّة.بتاريخ ١٧-١-٢٠٢٢ داهمت قوة من المفرزة محليّن صرافة غير شرعيّة في بلدة البعليّة، وآخر بالمصلبيّة في وادي خالد، وأوقفت في داخلهما كلّ من:ط. ح. (مواليد عام 1970، لبناني)خ. ش. (مواليد عام 1981، لبناني)خ. ش. (مواليد عام 1999، لبناني)