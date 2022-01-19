لبنان

دهم محلات صرافة غير شرعيّة... توقيف 3 أشخاص وضبط 23 الف دولار

Lebanon 24
19-01-2022 | 08:41
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صـدر عـن المديريـة العـامـة لقوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام عدة محلات بعمليّات صيرفة غير شرعيّة.

بتاريخ ١٧-١-٢٠٢٢ داهمت قوة من المفرزة محليّن صرافة غير شرعيّة في بلدة البعليّة، وآخر بالمصلبيّة في وادي خالد، وأوقفت في داخلهما كلّ من:

ط. ح. (مواليد عام 1970، لبناني)
خ. ش. (مواليد عام 1981، لبناني)
خ. ش. (مواليد عام 1999، لبناني)
كما ضبطت مبالغ مالية بقيمة /23/ ألف دولار أميركي، و/2/ مليون و/150/ ألف ليرة سورية، و/594/ مليون ليرة لبنانيّة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء.
 
 
 
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