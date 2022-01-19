الراعي استقبل السفير المصري ووفدا طالبيا عبر عن تأييده مبدأ حياد لبنان

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي الذي أعرب عن "ارتياح كبير لعودة الحكومة اللبنانية الى عقد جلسات تعالج فيها عددا من المشاكل التي يعاني منها لبنان."وشدد علوي على "أهمية وضرورة اجراء الإنتخابات النيابية اللبنانية في موعدها المحدد كخطوة اساسية على طريق نهوض الدولة،" مشيرا الى"العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين البلدين والتي تؤكد على وقوف مصر الدائم الى جانب لبنان العزيز".والتقى البطريرك وفدا من طلاب مدرسة institut moderne du Liban في زيارة لإلتماس البركة. وعبر اعضاء الوفد عن تأييدهم "لمبدأ الحوار بين كافة الأطراف اللبنانية وضرورة ان يكون لبنان بلدا محايدا بعيدا عن كل الصراعات التي تحيط به".واعتبر الوفد ان "رسالة الشبيبة في لبنان ودورها كبير جدا لا سيما على الصعيد الروحي، لذلك لا بد من ان تتعمق اكثر في الثقافة المسيحية اللاهوتية وتلتزم بمبادئ وقيم الكنيسة".