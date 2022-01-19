لبنان

لقاء بين الحاج حسن ونظيره السوري في دمشق

Lebanon 24
19-01-2022 | 09:07
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 عقد في مقر وزارة الزراعة السورية في دمشق، لقاء مشترك ضم وزير الزراعة عباس الحاج حسن والوفد المرافق، ووزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا والمدير العام لمنظمة "أكساد" الدكتور نصرالدين العبيد .
المصدر: الوكالة الوطنية
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عباس الحاج حسن

سوريا

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