لقاء بين الحاج حسن ونظيره السوري في دمشق

عقد في مقر وزارة الزراعة السورية في دمشق، لقاء مشترك ضم وزير الزراعة عباس الحاج حسن والوفد المرافق، ووزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا والمدير العام لمنظمة "أكساد" الدكتور نصرالدين العبيد .