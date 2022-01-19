توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأربعاء... على ماذا ينص الاتفاق؟

أعلنت وكالة الانباء الاردنية "بترا" أنّ الأردن يوقّع ولبنان وسوريا، يوم الأربعاء المقبل، اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

هذا ما تم الاتفاق عليه بين وزراء الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الاردن الدكتور صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل حيث من المتوقع ان يصل الوفد الأردني مساء الثلاثاء في الخامس والعشرين من الجاري الى بيروت ويوقع نهار الاربعاء عن الجانب اللبناني مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان وعن الجانب الاردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الاردنية الهاشمية .

على ان يتوجه الوزيران والوفدان الى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التي سيوقعها عن الجانب السوري مدير عام المؤسسة العامة للنقل والكهرباء في الجمهورية العربية السورية.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة في تصريح صحافي، "أهمية الاتفاقية في مساعدة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بالوقوف مع الأشقاء اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة".

وقال إنّ "الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات".

وأكد الخرابشة أنّ "المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني، حيث سيجري تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة، مشددا على أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يلحق أية خسائر بالنظام الكهربائي الأردني، حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع".