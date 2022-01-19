المرتضى بحث مع لجنة جبران في نشاطاتها

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه بقصر الاونيسكو، رئيس "لجنة جبران" الأستاذ جوزف فنيانوس رحمة، وجرى البحث في النشاطات التي يمكن أن تقوم بها اللجنة محليا ودوليا في سبيل إعلاء صورة لبنان الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومن ذلك التعريف الدولي للوحات المرسومة من قبل جبران خليل جبران. كما تم الإتفاق على زيارة قريبة لوزير الثقافة الى متحف جبران.