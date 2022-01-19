لبنان

المرتضى بحث مع لجنة جبران في نشاطاتها

Lebanon 24
19-01-2022 | 09:44
A-
A+
Doc-P-908933-637782074709662865.png
Doc-P-908933-637782074709662865.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه بقصر الاونيسكو، رئيس "لجنة جبران" الأستاذ جوزف فنيانوس رحمة، وجرى البحث في النشاطات التي يمكن أن تقوم بها اللجنة محليا ودوليا في سبيل إعلاء صورة لبنان الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومن ذلك التعريف الدولي للوحات المرسومة من قبل جبران خليل جبران. كما تم الإتفاق على زيارة قريبة لوزير الثقافة الى متحف جبران.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:36 | 2022-01-19
15:51 | 2022-01-19
15:27 | 2022-01-19
15:18 | 2022-01-19
15:14 | 2022-01-19
15:12 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website