مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان: لاستئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت

أعلنت "مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان" في بيان انها اذ "تأخذ علما بالخطوات الرامية الى عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد"، تشدد على "ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في اقرب وقت"، وتحض "الحكومة على اتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتدشين الاصلاحات والاجراءات الملحة بما في ذلك سرعة اقرار موازنة 2022 التي من شأنها ان تمهد الطريق للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الامر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الازمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة". ودعت "مجموعة الدعم الدولية" الحكومة الى "اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في ايار 2022 كما هو مقرر، بما في ذلك من طريق تمكين هيئة الاشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها". وجددت المجموعة دعوتها الى "تحقيق العدالة والمساءلة عبر تحقيق شفاف ومستقل في انفجار مرفأ بيروت، والى ضمان احترام استقلال القضاء". وأكدت "استمرارها في الوقوف الى جانب لبنان وشعبه".