في هذه المنطقة... انهيار صخور وأتربة (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" إنهيار صخور واتربة في وسط الطريق على اتوستراد المنية – الضنيّة بسبب العاصفة "هبة"، ما ادى الى انقطاع جزئي للطريق أمام السيارات.





ودعا الاهالي الجهات المعنية للإسراع في معالجة الموضوع ورفع الركام من وسط الطريق حرصاً على السلامة العامة . وتجدرالاشارة الى وجود مخاوف من انهيار أكبر للحائط الصخري في المنطقة، اذ تظهر عليه علامات التصدع بشكل واضح.ودعا الاهالي الجهات المعنية للإسراع في معالجة الموضوع ورفع الركام من وسط الطريق حرصاً على السلامة العامة .